Fiumicino, il Comune fa piantare 1.200 nuovi alberi: arriva il bosco delle mimose

Fiumicino sempre più green. Dopo la recente piantumazione di 260 tra platani, salici e olmi, attraverso un bando della Città Metropolitana, arrivano sul litorale altri 1.200 nuovi alberi da piantumare in aree verdi del vasto territorio con il chiaro obiettivo di sostenere l’ambiente. La nuova ondata di verde si inserisce nel più ampio progetto “Boschi E.ON”, che l’azienda porta avanti su territorio nazionale dal 2011 e che ha permesso la messa a dimora di oltre 83 mila nuovi alberi. L’attività di forestazione nel Comune costiero interesserà in particolare cinque aeree e cioè quella di via Nazzareno Bizzarri, il parco Tommaso Forti e via della Scafa, all’ombra del Ponte 2 giugno, a Isola Sacra.Programmata la messa a dimora di alberi a Focene e a nord del comune in zona Palidoro: tra la via Aurelia e via San Carlo. «È in corso un’importante opera di riqualificazione delle aree verdi - dichiara l’assessore all’Ambiente, Roberto Cini - che si aggiunge ad altre piantumazione di essenze arboree effettuate in precedenza da questa amministrazione. Prosegue dunque il nostro impegno per cercare di compensare i necessari abbattimenti, dettati dalla messa in sicurezza del territorio, e per combattere l’inquinamento atmosferico». In questi giorni è stato inaugurato il bosco delle mimose a ridosso la banchina del porto canale con la posa di 10 giovani alberi alti circa 3 metri.Nell’area vicina al ponte mobile verranno posate anche della panchina e rappresenterà un nuovo punto di aggregazione. «Sono in corso su viale di Focene gli interventi di estirpazione dei ceppi delle vecchie tamerici e di piantumazione di 138 nuovi oleandri - afferma il sindaco Esterino Montino -. Inoltre, prosegue senza sosta il lavoro di cura, abbellimento e manutenzione del verde su tutto il territorio».Attualmente sono infatti quattro le squadre dell’assessorato all’Ambiente impegnati nella potatura e piantumazione degli alberi. In viale Foce Micina, in via degli Orti e soprattutto a Villa Guglielmi è in corso lo sfoltimento delle chiome dei pini il cui peso ha provocato diverse pericolose cadute. Conclusi invece gli interventi a Parco Leonardo e ad Aranova».