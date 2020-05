Più spazio per evitare assembramenti: per questo motivo il tradizionale mercato del sabato a Fiumicino cambia disposizione: sarà disposto lungo una sola fila. I 148 banchi cambiano posizione da sabato 23 maggio, allungandosi da via Foce Micina anche su via del Canale.

l Comune si deve fare carico di prendere provvedimenti che tutelino il più possibile la salute delle persone - spiega il sindaco Esterino Montino - Per garantire alle persone di muoversi lungo i banchi senza che si creino assembramenti è necessario disporre i banchi su un'unica fila. Cosa che, invece, non è necessaria per gli altri mercati come quello di piazzale Borsellino dove gli spazi sono molto più ampi». Previsto doppio senso di circolazione su entrambe le strade interessate dal mercato. I commercianti dovranno posizionare il proprio mezzo esclusivamente alle spalle dei relativi banchi lasciando liberi tutti gli altri parcheggi nelle strade e zone limitrofe, con l'obiettivo di compensare l'inevitabile perdita di parcheggi su via del Canale. «Rimanere solo su via della Foce Micina avrebbe significato dimezzare i banchi presenti con un danno evidente a chi sarebbe rimasto escluso», conclude Montino.