Fiumicino, decolla il progetto per il nuovo mercato: le 148 bancarelle in via Foce Micina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Decolla il progetto del plateatico in cui trasferire i 148 banchi del mercato rionale che si svolge il sabato mattina a Fiumicino. È infatti stato approvato l’elaborato definitivo che prevede il trasferimento delle bancarelle, una volta realizzate le strutture, alla fine di via Foce Micina, all’incrocio con viale Coccia di Morto.«Il complesso iter ha purtroppo subito qualche ritardo – commenta Angelo Caroccia, assessore ai Lavori pubblici – a causa di una modifica della fase progettuale, con la variazione di bilancio il cui stanziamento, per realizzare l’opera, ora è 2,2 milioni di euro: 800mila euro in più rispetto al precedente il quale ora prevede anche parcheggi, zone verdi e capolinea dei mezzi pubblici». La rivisitazione del progetto si era resa necessaria per rispondere ai vincoli inseriti dalla Riserva del Litorale romano che ha imposto la distanza, di oltre 80 metri, dal canale di bonifica che scorre parallelo al sedime del Leonardo da Vinci. Nel ridisegnare il progetto e recuperare gli spazi, i tecnici comunali hanno inglobato, nel plateatico di via Foce Micina, anche piazza Alcide De Gasperi attorno alla quale si svilupperà la viabilità che convergerà poi su una nuova rotatoria, il cui diametro raggiungerà i 42 metri. Nella piazza a forma di fiasco verranno realizzati 300 parcheggi auto a servizio del mercato e dei capolinea dei mezzi.Altri 100 stalli della sosta saranno disponibili nel vicino piazzale Craxi. Otto, invece, gli stalli per fare attestate gli autobus del tpl nel nuovo capolinea. Quattro i chioschi per accogliere bar, servizi, ufficio info e biglietteria. Un’ampia area giochi per bambini è stata individuata a ridosso della zona in cui gli ambulanti apriranno i banchi su una pavimentazione ecocompatibile. «Il trasferimento del mercato nel plateatico darà al quartiere Pesce Luna la sicurezza di cui ha bisogno – conclude Caroccia – e di riflesso a tutto il quadrante nord della Città di Fiumicino». «La notizia del plateatico e del futuro trasferimento della struttura è certamente confortante – dice Marco Cellarosi, dell’associazione Pesce Luna -. Da anni caldeggiamo una soluzione, non solo per la sicurezza del nostro comprensorio ma anche per la viabilità».