Fiumicino, lite per un incidente stradale: aggredito, sbatte la testa. Grave un 41enne

Prima l'incidente, poi la lite nella quale rimane gravemente ferito un uomo di 41 anni. E' accaduto venerdì sera a Fiumicino, vicino Roma: secondola ricostruzione dei carabinieri la vittima era vicino casa in auto quando ha tamponato un veicolo e un uomo lo avrebbe aggredito. Il 41enne ha perso l'equilibrio e sbattuto la testa sull'asfalto. È stato trasportato in stato di incoscienza in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso indagini per risalire all'aggressore.

