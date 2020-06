Fiumicino, la Guardia costiera insegue in mare due acqua scooter

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Guardia costiera insegue e blocca due di moto d’acqua davanti al tratto di mare antistante la costa di Fiumicino. È accaduto stamane e la cosa ha catturato le attenzioni dei molti bagnanti romani presenti sulla spiaggia della località marinara, tra lo stabilimento balneare Neri e il chiosco Reef sul lungomare della Salute, incuriositi dal fermo di due acqua scooter, condotte da residenti a Fiumicino, che inavvertitamente erano scesi sotto il limite consentito di 500 metri dal litorale dove è proibita la navigazione a tutela di quanti fanno i tuffi. Uscite dal vicino porticciolo del “Faro”, dove è presente lo scivolo per le operazioni di varo di questo tipo di mezzi, le due moto d’acqua, una di colore rosso e l’altra verde, stavano sfrecciando a pelo d’acqua davanti alle scogliere quando sono stati raggiunti da alcuni “colpi” di sirena proveniente dalla motovedetta CP 602, da poco uscita dal porto-canale di Fiumicino. A questo punto gli scooter non hanno atteso l’arrivo del mezzo navale della Capitaneria di porto, comandata dal Capitano di Vascello Antonio D’Amore, e una volta invertita la rotta si sono diretti a manetta in alto mare: forse convinti che il segnale lanciato dalla motovedetta fosse sono un semplice avvertimento. Di contro il comandante della CP 602 ha inteso il dietrofront come una fuga e ha acceso immediatamente i lampeggiatori e si è messo all’inseguimento delle moto. A questo punto i conducenti delle acqua scooter hanno rallentato facendosi raggiungere e poi avvicinare dall’unità della Guardia costiera. Scambio di documenti in mare e multa di 250 euro per entrambi a causa dell’infrazione.MULTE ANCHE A TOR PATERNONel corso della mattinata un’altra motovedetta della Guardia costiera ha elevato lo stesso tipo di sanzione anche una imbarcazione da diporto di 23 metri che transitava all’interno del tratto di mare dell’area marina protetta delle secche di Tor Paterno a Torvajanica. Questi interventi rientrano nell’operazione “Mare sicuro”, coordinata dalla Direzione Marittima del Lazio, scattata da alcuni giorni con l’obiettivo di garantire la sicurezza della balneazione e la tutela dell’ambiente marino. Ieri mattina, invece, i militari avevano fermato e multato una banca a vela di 13 metri che aveva gettato l’ancora proprio all’interno delle preziose secche di Tor Paterno.