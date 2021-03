Fiumicino intitolerà una strada ai fratelli Franco e Sergio Citti

Intitolata una strada a Franco e Sergio Citti per ricordare gli oltre cinquant’anni vissuti a Fiumicino. Lo ha deciso il consiglio comunale del Comune costiero grazie a una mozione presentata capogruppo della Lista Civica Zingaretti, Angelo Petrillo. L’attore e il regista, scoperti da Pier Paolo Pasolini, sono stati adottati da Fiumicino e sono approdati sulla riva del Tirreno grazie al padre Santino, appassionato di pesca, che nel dopoguerra trascorreva intere giornate ai bilancioni al molo del porto-canale. Questo amore per la cittadina marinata viene quindi trasmesso in particolare al figlio Franco che eredita l’hobby della pesca e scopre anche il calcio grazie alla forte amicizia con Armando Caldognetto, uno dei più forti giocatori del Fiumicino calcio anni ‘60.

LA NAZIONALE ATTORI-CANTANTI

«Ero piccolo quando Franco frequentava mio padre – dice Stefano Caldognetto, mentre mostra le foto in bianco e nero del genitore con l’attore -. Spesso si presentava a casa con delle bellissime attrici svedesi e ricordo che mi comprava dei gelati giganti. È stata la sua grande passione che ha portato, grazie soprattutto a Pier Paolo Pasolini, la prima Nazionale attori-cantanti a muovere i primi passi nel mondo del calcio. Questa rappresentativa spesso giocava contro le vecchie glorie locali allo stadio Pietro Desideri». A scoprire l’importanza dell’Accattone e del fratello, che si erano trasferiti a Fiumicino in una villa a via Anco Marzio, fu l’ex sindaco Giancarlo Bozzetto che chiese a Sergio di dar vita a un’esposizione, all’interno della storica Villa Guglielmi, delle sue opere dietro la macchina da presa.

IN MOSTRA LE OPERE DI SERGIO

Nel 2002, l’amministrazione comunale entrò in possesso di due valigie stracolme di sceneggiature, foto e spezzoni di filmati che lo scomparso primo cittadino Bozzetto mise in mostra all’interno di una stanza dell’attuale biblioteca. Purtroppo quei ricordi sono poi stati trasferiti a Bologna in una mostra dedicata al regista Pasolini. «Finalmente diamo un giusto riconoscimento a Franco e Sergio Citti, due cittadini di Fiumicino che tanto hanno fatto per la cultura e per il cinema italiano – dice il consigliere comunale Angelo Petrillo -. Due grandi artisti e fratelli, legati al cinema neorealista di Pasolini, ma capaci di portare un loro personale contributo al mondo della settima arte. Dobbiamo essere orgogliosi che avessero scelto il nostro territorio per vivere e lavorare».

