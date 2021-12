Fiumicino, iniziati i lavori per adeguare il ponticello di viale Coccia di Morto al transito dei Vigili del fuoco: pista ciclabile chiusa dal 3 gennaio

Per consentire gli interventi dei mezzi dei Vigili del fuoco all’esterno del sedime dell’aeroporto “Leonardo da Vinci” si è reso necessario intervenire sul ponticello che scavalca il canale di bonifica in viale Coccia di Morto a Fiumicino. Sono infatti iniziati gli interventi di manutenzione straordinaria, affidati alla società Aeroporti di Roma, sull’attraversamento ubicato davanti alla pineta e in corrispondenza al cancello d’ingresso secondario allo scalo usato in caso di emergenza.

«Su invito della Prefettura di Roma – commenta Angelo Caroccia, assessore ai Lavori pubblici del comune di Fiumicino – è stata emanata un’ordinanza dirigenziale con cui abbiamo varato una disciplina di traffico provvisoria, in prossimità dei lavori, che prevede il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, nelle ore notturne e fino al prossimo 10 aprile su viale Coccia di Morto». Le operazioni di consolidamento del ponticello, che consente di superare il fosso che scorre parallelo alla recinzione dello scalo intercontinentale, coinvolgeranno anche la pista ciclabile che unisce Fiumicino a Focene che è molto gettonata dai ciclisti. «Questo comporterà interdizione del segmento riservato alle due ruote – conclude Caroccia -. Quindi a partire dal prossimo 3 gennaio e fino ai primi di aprile 2022 non sarà possibile agli appassionati delle pedalate recarsi a Focene e viceversa». Nella nota della Prefettura, inviata al sindaco di Fiumicino, rientrano anche gli “interventi nella pineta di Coccia di Morto sugli alberi di alto fusto che costituiscono un problema per la sicurezza della navigazione aerea e per l’accesso all’interno dei mezzi dei Vigili del fuoco” in caso di necessità.