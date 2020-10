Fiumicino: info point turistico nel vagone postale di una storica locomotiva a carbone

Nel centro storico di Fiumicino apre i battenti un info point turistico. L’originale location scelta della Pro Loco è un vagone postale collegato a una vecchia locomotiva a carbone del 1880, posizionata dal comune sul marciapiede all’inizio del centro storico. Il progetto è frutto di una convenzione tra amministrazione e Pro Loco che metterà a disposizione i giovani del servizio civile impegnati presso l'Ente di promozione turistica. Saranno proprio i ragazzi a fornire tutte le informazioni culturali e turistiche sulle bellezze del territorio, oltre ai servizi erogati nella Città dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18. Originale la sede individuata dai vertici della Pro Loco e cioè nel vagone di un’antica locomotiva, posizionata all’ingresso di Fiumicino nel dicembre 2018, che ha subito catalizzato l’attenzione dei turisti. «Sicuramente diamo vita a un elemento di curiosità per il centro della Città – commenta Giuseppe Larango, presidente della Pro Loco -. Indubbiamente il mezzo storico catalizzerà l’interesse di grandi e piccoli perché non accade tutti i giorni imbattersi in una locomotiva della fine dell’800 in un centro urbano». L’idea di posizionare in quel punto la motrice è venuta al sindaco Esterino Montino dopo i lavori di riqualificazione di via Torre Clementina che avevano portato alla luce binari utilizzati nel dopo guerra.

LA STORIA

La principale strada del Borgo Valadier è tornata a rivivere un periodo legato al commercio sulla rete ferrata con l’arrivo della locomotiva a carbone, con tanto di vagone, alloggiata da due anni sui binari all’ingresso centro marinaro. Con la ristrutturazione del primo tratto della via che costeggia il porto-canale, l’amministrazione ha inteso completare l’opera facendo leva su uno spaccato di storia recente. Il tratto di binario su cui posata la locomotiva facevano infatti parte del prolungamento della ferrovia Roma-Fiumicino paese, la cui stazione è stata mandata in pensione nel 2000, che correva parallela alla banchina per fermarsi al “respingente” dell’edicola Rossini che sorgeva davanti all’attuale palazzo Grassi. Veniva utilizzato, negli anni ’50, per il trasporto di materiale dalle navi merci, ormeggiate nella Fossa Traianea, ai vagoni diretti poi nella Capitale. Con gli anni questo tipo di trasporto venne abbandonato e binari sono finiti sotto il tappetino d’asfalto. Durante i lavori per il nuovo look della principale strada del centro è spuntata la rete ferrata che ha solleticato l’immaginazione del primo cittadino il quale ha iniziato a lavorare sul progetto culminato oggi con l’apertura di un info point nel vagone postale d'epoca agganciato alla pittoresca locomotiva. «Un simbolo di com’era quell’angolo di Fiumicino – precisa Montino – è testimoniato dai binari riportati alla luce. La sistemazione di locomotiva e vagone con l’apertura del info point è il modo migliore per valorizzare il Borgo Valadier perché ispirato alla tradizione della Città».

© RIPRODUZIONE RISERVATA