Fiumicino, si ribalta con l'auto e precipita nelle idrovore: grave un uomo di 51 anni

Grave incidente a Fiumicino. Un uomo di 51 anni a bordo di un'auto è uscito fuori strada in via delle Idrovore di Fiumicino all'incrocio via Coccia di Morto. L'auto si è ribaltata e sono dovuti intervenire i vigili del Fuoco di Ostia, Cerveteri e del Nucleo Saf per estrarlo dalla vettura. La vittima è stata trasportata in elicottero in codice rosso all'ospedale Agostino Gemelli.

Ultimo aggiornamento: 12:10

