Fiumicino, maxirissa tra venti giovanissimi: ​19enne ferito a coltellate “Convocazioni sui social”

Minorenne accoltellato nel pomeriggio a Fiumicino durante una rissa fra almeno venti giovanissimi. E' accaduto in zona Isola Sacra. La vittima è stata trasportata nel pomeriggio all'ospedale Grassi di Ostia. Secondo una prima ricostruzione della polizia la lite è scoppiata per futili motivi. Il ragazzo è in codice giallo e non è quindi in pericolo di vita. Gli agenti del commissariato di Fiumicino hanno raccolto testimonianze e stanno cercando di ricostruire la dinamica del ferimento per risalire all'aggressore.

Ancora una volta il tam tam dell'appuntamento ha viaggiato sui social. È sfidando la zona rossa giovani e giovanissimi si sono affrontati a calci e pugni in strada in pieno giorno. E nella zuffa è spuntata anche una lama. Un ragazzo di 19 anni è stato soccorso e trasportato all'ospedale Grassi di Ostia per una ferita d'arma da taglio a un braccio. Prima dell'arrivo della polizia un fuggi fuggi generale. Così gli agenti del commissariato Fiumicino hanno trovato solo il giovane ferito. La polizia ha avviato indagini per identificare i partecipanti.

A quanto ricostruito i ragazzi coinvolti sarebbero venti, tra minorenni e appena maggiorenni. Per gli investigatori i due gruppi si sarebbero dati appuntamento via social. Una sorta di resa dei conti dopo una serie di insulti a distanza sul web. Da chiarire il motivo che ha acceso gli animi. Qualcuno nella zuffa avrebbe visto spuntare mazze e coltellini. E non è la prima maxi rissa scoppiata in epoca Covid, nonostante le restrizioni previste. Tra le ultime a febbraio una scoppiata a Formia, località in provincia di Latina, in cui fu accoltellato a morte un minorenne. Poco prima di Natale, invece, scoppiò una maxi rissa tra minorenni al Pincio nel salotto di Roma. L'episodio di oggi avviene nell'ultima domenica in zona rossa per il Lazio, una giornata che molti hanno deciso di trascorrere all'aria aperta. Affollati i principali parchi della Capitale, il centro storico come anche il lungomare e le spiagge di Ostia.

In tanti, approfittando della giornata di sole, hanno deciso di fare una passeggiata, un giro in bici, sport all'aria aperta o a prendere il sole in spiaggia. Predisposto dalla Questura anche per questo fine settimana un piano di controlli anti assembramenti. Agenti della polizia locale, anche in bici, sono impiegati soprattutto nei parchi e nelle ville storiche dove intervengono, se necessario, per far rispettare le norme anti-Covid. Finora sono state 90 le multe elevate dalla polizia locale nel weekend per assembramenti e feste illegali. I vigili hanno effettuato oggi circa duemila controlli.

Ultimo aggiornamento: 19:41

