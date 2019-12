Rubano al duty free dell'aeroporto di Fiumicino, cinque passeggeri denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sorpresi a trafugare profumi e prodotti cosmetici per un valore complessivo di circa 700 euro dagli scaffali espositori dei duty-free shop dell'aeroporto di, cinque passeggeri, un italiano, un marocchino, un francese e due sorelle belghe, sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia Aeroporti diimpegnati nei numerosi servizi di controllo svolti sia all'interno del Leonardo da Vinci sia lungo le vie adiacenti allo scalo.Nel corso dei controlli, i militari hanno inoltre sanzionato quattro operatori del servizio di trasporto pubblico non di linea (Ncc) che stazionavano nei pressi del terminal in violazione delle ordinanze Enac (Ente nazionale aviazione civile), identificato 109 persone, controllato 33 veicoli e contestato 5 sanzioni amministrative al codice della strada.