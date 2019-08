Fiumicino, irlandese morta in un campo: era in Italia per le nozze della figlia

Una donna irlandese di 70 anni in Italia per le nozze della figlia era scomparsa da alcune ore. Amici e parenti preoccupati dalla sua assenza intorno alle 17 avevano avvertito i carabinieri e i vigili del fuoco. Verso le 20.15 l'elicottero Drago 63 dell'unità di crisi dei vigili del fuoco ha avvistato il corpo della donna in un punto impervio a circa un chilometro dall'albergo dove soggiornava a Fiumicino, in località Tragliata. Sul posto carabinieri e protezione civile. Il cadavere della donna sarà sottoposto all'autopsia, ma da quanto si apprende, le cause del decesso dovrebbero essere naturali.

