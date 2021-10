Fiumicino: domani aprono i battenti alle visite gratuite i porti Imperiali, la Necropoli e il Museo delle navi

Lunedì 11 Ottobre 2021, 18:01 - Ultimo aggiornamento: 18:15

Visite gratuite a tre siti archeologici di notevole rilevanza storica che domani mattina apriranno in contemporanea i battenti a Fiumicino. Un evento senza precedenti per la città a vocazione marinara che consentirà ai turisti escursioni tra i reperti dei porti Imperiali e della Necropoli di Porto oltre alla visita delle imbarcazioni, rivenute nel territorio, e conservate oggi nel Museo delle navi. La decisione di permettere ai turisti di fruire dei giacimenti, sei giorni alla settimana escluso il lunedì, è del Direttore del Parco archeologico di Ostia Antica che soprintende le tre aree di pregio presenti nel Comune costiero.

RIFLETTORI SU PORTUS E NECROPOLI

«Riaprire, ripartire e riprendere - dice il Direttore della Soprintendenza di Ostia, Alessandro D'Alessio, che ha dato una grossa accelerazione al progetto per la riapertura -. Sono le parole d'ordine per uscire dall'incubo della pandemia. Il Parco intende fare la sua parte e dopo il Museo delle navi, renderemo fruibili anche i Porti di Claudio e Traiano e la Necropoli di Isola Sacra, aperta fino ad ora solo saltuariamente». Questa operazione sarà possibile grazie alla disponibilità del personale di assistenza e vigilanza che verrà supportato dai volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri. All’indomani dell’inaugurazione del Museo delle navi, questa decisione ha colto di sorpresa quanti si battono da anni per i cancelli aperti dei siti, ritenuti una miniera per la ripresa dell’economia e l’immagine del comune di Fiumicino.

APPREZZAMENTO DELLA PRO LOCO

«È senz’altro una piacevole notizia – precisa Giuseppe Larango, presidente della Pro Loco di Fiumicino che spesso organizza escursioni a Portus registrando il tutto esaurito –. Grazie alla direzione del Parco arriviamo a una costante apertura e ciò favorirà una notevole affluenza turistica sul nostro litorale. Un progetto molto atteso che porterà alla valorizzazione dei beni storico-archeologici che in passato sono stati mortificati dalle difficoltà di non poterli visitare». Il Museo delle navi aprirà, ore 10-16, da domani a domenica, stessa cosa per la Necropoli di Porto con orari 10.30-16.30 e i porti di Claudio e di Traiano dalle ore 8.30 alle 17.30, ultimo ingresso per la visita. Dei tre luoghi che raccontano la storia della Roma Imperiale, il sito della Necropoli di Isola Sacra, valorizzata dagli scavi durante le operazioni di bonifica che risalgono al 1925, è il meno conosciuto ai flussi turistici. Nell’area di via Monte Spinoncia, infatti, sono presenti edifici funebri nei quali vennero seppelliti gli abitanti di Porto, proprio lungo il tracciato della via Severiana che collegava i porti Imperiali a Ostia Antica lungo il fiume Tevere.