Sorpresa a Ostia, spunta un maxi-gruppo di 25 delfini

Anche i delfini sulla costa romana, nell'affollato weekend di primavera sugli arenile. Almeno tre gli avvistamenti, da nord a sud. Due di questi censiti e ripresi direttamente dai ricercatori della Oceanomare Delphis Onlus, che da tempo si occupa del progetto dei Delfini Capitolini, studiando la presenza dei Tursiopi nel mare di Roma. È stato definito «eccezionale» il primo avvistamento avvenuto sabato, con un maxi-gruppo di circa 25 delfini davanti alla costa della Tenuta del Presidente, a Capocotta, a sud di Ostia. La segnalazione, con video e coordinate, è arrivata da un diportista pescatore ai ricercatori, che hanno potuto fotografarli, effettuare registrazioni acustiche e raccogliere dati importanti per lo studio.Domenica sono stati avvistati altri 7 esemplari, con la presenza di due mamme con cuccioli. «Entrambi gli avvistamenti - riferiscono i ricercatori - sono stati avvenuti nei pressi di Tor Paterno, a dimostrazione dell'importanza delle Aree marine protette, per la salvaguardia e la conservazione delle biodiversità ed i risultati si vedono nel tempo. Così come è fondamentale la Citizen Science, la collaborazione attiva di chi ama e vive il mare, con segnalaazioni, a volte tempestive, che ci permettono di raggiungere subito i delfini». Un terzo avvistamento, anche se non censito, sabato sulla costa di Fiumicino, non lontano da Passoscuro.