Fiumicino, Adr regala alla Caritas 350 pacchi per i poveri

Accanto al progetto del Centro di assistenza ai senzatetto allestito nella parrocchia Santa Mariadegli Angeli dell'aeroporto di Fiumicino, visitata da Papa Francesco lo scorso 3 febbraio, Aeroporti di Roma, con una donazione di pacchi con generi alimentari e di conforto, a due centri Caritas, prosegue il suo impegno per persone con disagio sociale ed emarginati. La società di gestione aeroportuale ha donato anche 150 strenne non ritirate nel periodo delle festività natalizie alla Caritas diocesana di Roma in piazza S.Giovanni in Laterano; altre 200 strenne sono state donate alla Caritas diocesana di Porto e Santa Rufina, in via del Cenacolo, nella zona di La Storta.Lo scorso 3 febbraio, arrivato in auto a Fiumicino dal Vaticano, Papa Francesco, prima di raggiungere l'aereo dell'Alitalia, si è fermato a far visita ai 6 clochard attualmente presenti nella struttura di accoglienza i quali vengono aiutati grazie ad un programma innovativo avviato oltre due anni fa da Adr. La finalità è trovare una soluzione equilibrata e attiva per mantenere il decoro dello scalo e, al contempo, offrire un'assistenza temporanea per favorirne il ritorno a casa, nel Paese di origine e il reintegro attivo nella società (centonovele persone finora assistite e 15 quelle aiutate a rimpatriare). Con questo intento, è stato quindi siglato un protocollo di intesa che vede uniti Adr, la Caritas della Diocesi di Porto-Santa Rufina e la parrocchia dell'aeroporto, Santa Maria degli Angeli, che consente ai senzatetto che stazionano al Leonardo da Vinci di ricevere assistenza.