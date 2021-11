Fiumicino: i carabinieri in divisa d'epoca festeggiano a piazza Grassi la "Virgo Fidelis"

A Fiumicino sfilano i carabinieri con le divise di varie epoche. Per festeggiare la “Virgo Fidelis”, l’Associazione nazionale carabinieri ha organizzato un evento a piazza Grassi che ha riscosso un grosso successo di adesioni a cui ha fatto poi da cornice il concerto della Fanfara del 4° regimento a cavallo. Le attenzioni di quanti si sono ritrovati nel Borgo Valadier sono state catalizzate dalla presenza di militari che hanno indossato divise della metà dell’800 e quelle degli inizi del 900. Esposta, davanti al Monumento dei Caduti anche una scultura per i martiri di Nassirya, realizzata da maestro Delano Andreozzi. «Le attenzioni dei curiosi si sono soffermate in particolare ad ammirare le divise dei carabinieri italiani protagonisti della battaglia di Culqarlbert in Africa contro gli inglesi nel 1952 – dice Fausto Del Vecchio, presidente dell’associazione carabinieri in congedo di Fiumicino -. È stata una bella esperienza quella di far sfilare carabinieri con divise che hanno fatto la storia dell’Arma. Molti invece hanno apprezzato il coinvolgente concerto in piazza».