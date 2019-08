Fiumicino: alla Capitaneria di porto arriva l'info point per agevolare le richieste dei diportisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Info-point e centralino-informatizzato sono le due nuove creature targate “Made in Capitaneria di porto”. La struttura militare di viale Traiano a Fiumicino mette il turbo in termini di servizi all’utenza che è sinonimo di maggiore efficienza. «Dopo gli importanti risultati ottenuti dal nuovo centralino, che è una sorta di interfaccia tra Capitaneria e utenza, abbiamo avviato un sistema informativo, per mezzo di un totem, installato presso la nostra sede – dice il comandate della Capitaneria, Filippo Marini, che ha fortemente voluto questo cambio di marcia nei servizi erogati al diportismo -. Con software remotizzato anche negli uffici dipendenti di Fregene, Ostia, Torvajanica e Anzio è possibile accedere alle informazioni».UN TOTEM SEMPLICE DA UTILIZZAREIl diportista che si avvicina al totem dell’info-point ha a disposizione un’interfaccia semplice e graficamente molto intuitiva da cui ottenere tutte le informazioni normalmente affidate a un addetto degli uffici. Registrando la propria mail si potranno avere tutti i documenti richiesti o i moduli nella propria casella di posta elettronica. Dalla pagina iniziale del monitor info-point, per mezzo del touch-screen, è possibile entrare nelle aree relative a gente di mare, patenti nautiche, pesca, diporto, demanio, tecnica e subacquea, ottenendo informazioni e documenti scaricabili. Il punto informativo riporta anche notizie di rilievo che riguardano l’Area marina protetta di Tor Paterno. Inoltre, al termine di ogni sessione, gli utenti possono lasciare un loro giudizio mediante l’utilizzo di e-moticon, utile ad esprimere il livello di gradimento. «La possibilità – aggiunge il comandante - di accedere alla documentazione in modo autonomo e immediato, potendola inviare alla propria casella di posta elettronica per disporne quando necessario, è un passo avanti molto importante per l’utenza, ma anche un’opportunità di ottimizzazione della gestione delle risorse interne per rendere più efficace la loro azione quotidiana».IL CENTRALINO EVOLUTO MOLTO GETTONATO DAI DIPORTISTI«Grazie al “centralino evoluto” – conclude Marini - la Capitaneria di porto ha registrato numerosi benefici nel rapporto semplificato con l’utenza, che può ora contare su un supporto telefonico immediato per ottenere informazioni di qualsiasi natura o richiedere documenti e modelli via mail, o informazioni su pratiche personali già avviate». Quest’iniziativa ha infatti permesso agli uffici di gestire meglio il loro flusso interno di lavoro, evitando continue interruzioni dovute a chiamate in arrivo e che il centralino si limitava a smistare nei singoli uffici, ma soprattutto, offrendo all’utenza un rapporto di collaborazione con tempi e riscontri pratici. In base alle statistiche della Capitaneria, gli utenti che si rivolgono quotidianamente al centralino-informatizzato per avere informazioni o documenti nella loro casella mail sono sempre più numerosi, nonostante ciò componendo il numero 06-656171 un operatore è immediatamente a disposizione. Questo è motivo di soddisfazione per il comandante Marini al quale si deve anche l’impegno sul territorio di Fiumicino che ha portato di recente alle prime rimozioni di carcasse di barche affondate lungo la Fossa Traianea. Un’operazione di grossa rilevanza in termini ambientali.