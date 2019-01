Fiumicino, caos trasporti: arrivano le linee fotocopia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Istituite a Fiumicino due nuove linee “sperimentali” del trasporto interurbano con i mezzi del Cotral. Peccato che le corse, nel territorio del Comune costiero, percorrano itinerari quasi identici a quelli dove transitano i bus del trasporto locale. La prima linea è la Isola Sacra-Ostia e l’altra è la Fiumicino-Roma Cornelia. Il nuovo collegamento diretto alla stazione del Lido parte alle ore 7.30 dal capolinea di viale Traiano, dove iniziano anche i collegamenti del trasporto locale, e percorre via Giorgis, via del Faro, largo Falcone, viale Danubio, via S. Paola Frassinetti, via Bezzi, via Trincea delle Frasche e da via della Scafa si dirige poi a Ostia. Nei giorni scorsi alcuni utenti di Isola Sacra hanno sottolineato lo spreco di risorse pubbliche in un quadrante dove già transitano la Circolare Isola 1 e 2 del Tpl.L’altro collegamento di nuova istituzione invece parte alle ore 7:30 da Fiumicino in via Torre Clementina, all’altezza della passerella, e transita per Focene, Fregene e la stazione di Maccarese prima di recarsi nella Capitale. Tra le ore 7.15 e 7.20 dal capolinea del piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa partono quattro autobus, pieni di studenti diretti agli istituti Baffi e al Leonardo da Vinci di Maccarese, che ricalcano lo stesso itinerario del mezzo Cotral. «Le corse non sostituiscono il trasporto locale, ma si aggiungono migliorando così il servizio per i cittadini. Si tratta di linee sperimentali che potranno essere migliorate in base ai riscontri - dichiara l’assessore ai Trasporti, Paolo Calicchio -. Siamo in attesa dell’ok finale di Roma Capitale per istituire una terza linea, sempre sperimentale, che dalla passerella arriverà alla Fiera di Roma, transitando per sede del comune di Fiumicino e Parco Leonardo». Anche questo collegamento effettuerà lo stesso itinerario della Fiumicino-Parco Leonardo, esercitata oggi dall’Ati.