Fiumicino, a fuoco il ristorante “Blue Dolphin”. Il titolare denuncia: «Già dato alla fiamme 2 giorni fa»

Il proprietario del ristorante Blue Dolphin a Fiumicino, bruciato quasi completamente nella notte, fu dato alle fiamme appena due giorni fa. È quanto ha raccontato il proprietario del locale ai poliziotti del commissariato dove si presentò giovedì mattina denunciando un incendio divampato la notte tra il 20 e il 21 aprile scorsi. In quell'occasione il ristoratore ipotizzò il corto circuito tra le cause del rogo che distrusse parte della sala e la cucina, considerati i lavori di ristrutturazione in corso.

La notte scorsa l'ennesimo incendio. Agli agenti, presenti sul posto insieme ai poliziotti della Scientifica, ha detto di non sospettare di nessuno e di non aver subito minacce.

