Fiumicino, blackout negli uffici comunali: stop ai documenti

Per un blackout elettrico gli uffici comunali di Fiumicino sono al momento bloccati. Non è possibile, per il conseguente blocco dei sistemi informatici, ritirare documenti, richiederne, protocollare, presentare domande. Lo rende noto l'amministrazione comunale. «Questo vale anche per gli uffici di Palidoro, di Villa Guglielmi, di Piazza Grassi e per lo sportello Carte di identità al volo dell'aeroporto. Avviseremo non appena i sistemi saranno ripristinati. Ci scusiamo per il disagio», informa il Comune. © RIPRODUZIONE RISERVATA