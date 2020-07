Fiumicino, volontari in spiaggia salvano bambina dal soffocamento

Paura a Fiumicino dove alcuni volontari che presidiano le spiagge libere hanno salvato una bambina che stava soffocando a causa di un boccone di pane andatole di traverso. È accaduto ieri sul lungomare della Salute di Fiumicino.



I volontari hanno soccorso tempestivamente e la piccola e poi fatto intervenire un'ambulanza ma non si è reso necessario il trasferimento, poichè la bimba era in buone condizioni di salute.



«L'intervento dei volontari è stato fondamentale per salvare la piccola - informa la Comandante della Polizia Locale di Fiumicino, Lucia Franchini - Queste 100 persone che ogni giorno presidiano le spiagge libere tra mille difficoltà, svolgono un lavoro importantissimo, di supporto anche a quello che facciamo noi e per questo voglio ringraziarli tutti». © RIPRODUZIONE RISERVATA