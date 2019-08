Fiumicino, coppia di anziani ruba l'orologio messo da un passeggero nella vaschetta portaoggetti: arrestati

La polizia ha fermato una coppia di ladri autori del furto di un orologio di valore presso i controlli di sicurezza al terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino, a Roma. Le indagini, supportate dal sistema di videosorveglianza, ha permesso di denunciare all'autorità giudiziaria 2 anziani coniugi spagnoli. I due, mentre erano in fila ai controlli, hanno rubato un prezioso orologio che il passeggero precedente aveva messo nella vaschetta portaoggetti.

Mentre l'uomo faceva da palo bloccando la vsuale al proprietario, la donna ha afferrato l'oggetto nascondendolo in tasca. Le acquisizioni probatorie sono state messe a disposizione della competente Procura della Repubblica, alla quale è stato richiesto di valutare l'opportunità di avviare una procedura di rogatoria internazionale affinché le autorità spagnole si attivino per il recupero dell'oggetto e quindi per la restituzione del maltolto alla vittima.

