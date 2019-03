In volo da Parigi a Roma con 40 ovuli di cocaina nella stomaco: arrestata

In volo da Parigi a Roma con 40 ovuli di droga nello stomaco. Arrivato in Italia, la donna corriere non è neppure riuscito a mettere piedi fuori dall'aeroporto. I Carabinieri in servizio allo scalo di Fiumicino hanno arrestato una 40enne di origine peruviana con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. La donna ha dato subito nell'occhio perché mostrava segni di nervosismo. I militari hanno controllato i suoi bagagli, insieme al personale dell’agenzia doganale dell’aeroscalo, senza però trovare nulla di anomalo all'interno.



A quel punto la decisione di approfondire gli accertamenti: la peruviana è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia dove, al termine di esami radiografici, si è scoperto che aveva ingerito ovuli termosaldati. Una volta espulsi, i Carabinieri hanno recuperato e sequestrato ben 40 ovuli contenenti cocaina, per un peso superiore ai 250 grammi: la donna li aveva ingeriti poco prima di arrivare allo scalo romano. La 40enne si trova ora nel carcere di Civitavecchia.

Ultimo aggiornamento: 10:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA