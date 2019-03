Ruba zainetto a un sacerdote in aeroporto: arrestato un turista francese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I militari del comando provinciale della Guardia di finanza hanno arrestato un cittadino francese intento a derubare un ignaro turista, un sacerdote, in arrivo all'aeroporto «Leonardo da Vinci». Durante unpattugliamento all'interno della sala arrivi aperta al pubblico del «Terminal 3», i finanzieri sono stati insospettiti dai movimenti repentini ma circospetti di un soggetto, apparentemente un passeggero in transito, che si aggirava nei pressi dell'area informazioni. Il malvivente dopo aver sottratto con destrezza uno zaino dal carrello bagaglidel sacerdote, proveniente dal Vietnam e distrattosi per una telefonata, ha cercato di dileguarsi velocemente tra la folla, ma è stato inseguito e raggiunto dai militari che lo hanno bloccato e arrestato. L'uomo, senza precedenti di polizia, è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria di Civitavecchia. Il ladro aveva scelto con molta cura il suo obiettivo: lo zaino rubato conteneva due personal computer di ultima generazione, un tablet e denaro contante, per un valore complessivo di circa 7.000 euro.