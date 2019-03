Fiumicino, il sindaco Montino: «L'aeroporto Da Vinci riconosciuto il miglior scalo d'Europa»

«Congratulazioni ad Aeroporti di Roma per il riconoscimento ottenuto dall'aeroporto Leonardo da Vinci che per il secondo anno viene riconosciuto dai passeggeri come il miglior scalo d'Europa». Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. Il Da Vinci si è infatti aggiudicato l'«Airport Service Quality Award» assegnato dall'Airport Council International, conquistando il primo posto in Europa e rimanendo tra i primi a livello mondiale. «Siamo soddisfatti anche come soci di Adr - continua Montino - e questa è la dimostrazione che le attuali dimensioni, se gestite com'è stato fatto finora e con i giusti investimenti, sono quelle ottimali per garantire un servizio di qualità. Da parte nostra non mancherà, come non è mai mancato, il contributo per continuare a lavorare sull'attuale sedime sfruttandone tutte le potenzialità ancora inespresse così da mantenere gli standard di eccellenza anche per i prossimi anni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA