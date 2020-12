Roma, fiume Aniene sotto osservazione. A Ponte Mammolo straripa sulla campagna circostante

Fiume Aniene sorvegliato speciale. La pioggia incessante degli ultimi giorni ha fatto innalzare i livelli dei fiumi di Roma, sia il Tevere che l'Aniene, infatti, sono monitorati dagli uomini della Protezione Civile. L'Aniene, in particolare è a rischio esondazione, dopo che ieri sera si sono verificati i primi straripamenti nelle campagne romane, fra Castelverde e Villa Adriana, vicino a Tivoli e non molto distante dall’autostrada Roma-L’Aquila. Quindici le persone che, per precauzione, i vigili delfuoco hanno fatto evacuare dalle loro abitazioni.

APPROFONDIMENTI VIDEO Aniene, fiume in piena zona ponte Mammolo ROMA Il Tevere sotto osservazione per l'acqua alta causata dalle forti... NEWS Roma, sul Tevere con la barca elettrica, si potrà attraversare... ROMA La darsena di Fiumicino invasa dalle carpe in cerca di ossigeno IL CASO Roma, nuova morìa di pesci nel Tevere, le carcasse spuntano a...

E stamattina l'Aniene, all'altezza di Ponte Mammolo, sulla via Tiburtina, zona est di Roma, ha invaso la campagna circostante, in passato abitata da persone senza fissa dimora in baracche di lamiera e plastica, dove oggi, invece, ci sono dei piccoli orti. L'acqua, diventata marrone per il fango, scorre a velocità sostenuta e crea in alcuni punti dei piccoli vortici.

Roma, sul Tevere con la barca elettrica, si potrà attraversare da Fiumicino a Castel Giubileo: ecco il progetto

Questa mattina, a sorvegliare la situazione, c'erano mezzi e uomini della della Protezione Civile, per fornire il quadro reale della situazione alla sala operativa; l'Aniene, infatti, non ha argini veri e propri, ed in passato, a causa della pioggia incessante per giorni, ha straripato in maniera abbondante. Molto dipenderà dalla situazione metereologica delle prossime ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA