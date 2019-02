Nardella vince la sfida con Raggi, Firenze batte Roma nella classifica delle città più attrattive per investimenti

Ma perché Firenze svetta su Roma in termini di attrattività degli intestitori? A trainare il capoluogo toscano sono i settori del turismo, del mercato immobiliare e servizi-dotazioni e spesa. In particolare sul fronte turistico il capoluogo toscano porta a casa un punteggio pieno di 100 e su quello immobiliare uno score di 90 a suon di grandi riqualificazioni del territorio.

Ultimo aggiornamento: 10:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Firenze batte Roma e si piazza al secondo posto, subito dopo Milano, nella classifica delle città italiane che attraggono investimenti. A rilevarlo è un indicatore di Nomisma che riassume i risultati su attrattività, competività e benessere dei territori del Belpaese. Dario Nardella vince quindi la sfida con Virginia Raggi in termini di turismo, mercato immobiliare e servizi-dotazioni spesa: questi i settori che trainano il capoluogo toscano, il quale tallona da vicino Milano, prima classificata.Ogni città ha punteggio che va da 0 a 100 riferito all'anno 2018: prima in classifica Milano con 75,2 punti, al secondo posto Firenze con 71.4 e solo al quinto Roma, con 63.5 punti. Addirittura, la Capitale, se guardiano non alle città metropolitane ma ai capoluoghi di provincia, si ferma al 17esimo posto: prima ci sono città come Torino, Trieste e Trento.