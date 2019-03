Roma, si fingeva sordomuta per ottenere soldi dai passanti: denunciata diciassettenne

Si fingeva sordomuta mostrando un falso certificato medico e un modulo di un fantomatico «Centro regionale per persone portatrici di handicap», carpendo la fiducia dei passanti e si faceva donare denaro contante. Ma all'ennesimo tentativo la 17enne romena è stata denunciata dai carabinieri della stazione Roma Quirinale per truffa aggravata in concorso. I carabinieri in servizio su via Nazionale hanno notato la minorenne che mostrava alla nuova vittima un finto certificato medico, mimando ogni parola con dei gesti per fa credere di essere sordomuta.Alla fine della scenetta la ragazza era riuscita a a farsi consegnate dal passante 20 euro. E' stato allora che i militari l'hanno bloccata con la banconota appena intascata e portata in caserma, dove hanno appurato che questa non aveva nessun handicap. La ragazza è stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma.