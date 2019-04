Roma, formati 35 “filovieri” per il nuovo corridoio Eur Laurentina -Tor Pagnotta

Personale specializzato e qualificato per i filobus sul nuovo corridoio della mobilità Eur Laurentina-Tor Pagnotta.

«Atac ha formato 35 nuovi filovieri, autisti che condurranno i mezzi sul nuovo Corridoio. I partecipanti al corso aziendale hanno seguito lezioni teoriche e pratiche, per familiarizzare con mezzi che hanno regole, pesi e apparecchiature diverse da quelle dei normali autobus. Un training rigoroso per garantire la sicurezza degli utenti del trasporto pubblico su un'infrastruttura che porterà grandi benefici al quadrante sud della città». Così su Fb l'assessore alla Mobilità Linda Meleo. Il nuovo Corridoio, di circa 11 chilometri andata-ritorno, consentirà a residenti e cittadini di quartieri periferici di raggiungere in poco tempo la metro B, e da qui il centro città.

Un collegamento importante che, al termine dei collaudi, sarà presto a disposizione del territorio con ricadute positive anche sull'ambiente: parliamo infatti di mezzi a trazione elettrica, a emissioni zero».

