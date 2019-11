Cinema abusivo alla Sapienza, rettorato e polizia impediscono la proiezione pirata

Il piano era sempre lo stesso: impedire all'università La Sapienza di chiudere i cancelli, alle 21, e poter così trasmettere, abusivamente, il film "Thelma e Louise", all'interno dello spazio occupato "3 Serrande". Ma stavolta, con l'ausilio della vigilanza privata dell'ateneo e della stessa polizia, è stato impedito ai collettivi di dar vita all'ennesimo evento non autorizzato.

Leggi anche:-> Sapienza, un centro sociale occupato nell’ateneo: la cabina di regia dei rave illegali

I fatti sono accaduti venerdì sera, quando, era in programma, alle 20.30, la proiezione del popolare film di Ridley Scott. Proiezione per la quale non era stata richiesta nessuna autorizzazione alla Siae e alla casa di distribuzione. La tecnica usata dai collettivi, in questi casi, è sempre la stessa: bloccare con delle catene i cancelli dell'ateneo, impedendone così di fatto la chiusura regolare, alle 21. Un servizio di vigilanza della polizia, sollecitato dallo stesso Rettorato, ha però permesso all'università di chiudere regolarmente i cancelli. Ira dei collettivi che hanno dato appuntamento questo giovedì, sempre nello spazio occupato del Tre serrande, per una nuova proiezione.

«Perché sprecare tanti soldi (pubblici e di tutti) per pagare 10 agenti per tutta la serata invece di usare gli stessi soldi per permettere le iniziative culturali per gli studenti, ad esempio pagando un custode per chiudere più tardi una facoltà? - scrivono i collettivi, che però non entrano nel merito dei mancati soldi versati per la proiezione - Perché non permettere lo svolgimento di un’attività positiva e costruttiva come quella di proiezioni cinematografiche che, in controtendenza alla normale fruizione passiva del cinema, permettono il confronto tra gli spettatori?».

In passato, l'università si era già rivolta alla polizia, segnalando queste proiezioni pirata, contro le quali era intervenuto anche Andrea Occhipinti, a nome della sua Lucky Red.

Ultimo aggiornamento: 20:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA