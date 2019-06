​Il figlio tradisce i sogni di papà: «Basta calcio, voglio studiare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non c’è nulla di peggio, con il caldo asfissiante che sta disidratando la città, che dover fare i conti anche con un figlio bravo a giocare a pallone. Perché proprio in questo periodo, a cavallo tra la vecchia e la nuova stagione pallonara, impazza il calciomercato dei ragazzini di 14 o 15 anni. E, allora, il tuo telefonino rischia di scoppiare. “Buongiorno, sono della Vigor...”, “Salve, sono della Virtus...”, “Mi scusi se la disturbo, sono della Polisportiva...”: tutto il giorno, tutti i giorni così. Fin quando, orgoglioso il giusto, decidi di ascoltare cosa hanno da dirti. E scopri che il ritornello è comune. «Abbiamo seguito suo figlio tutto l’anno e ci piacerebbe che venisse a giocare nella nostra società. Dal nostro settore giovanile sono usciti tanti professionisti, e suo figlio potrebbe essere il prossimo». A quel punto raduni il consiglio di famiglia, pensi che se abiti a San Paolo è complicato andare tre volte a settimana a Labaro o sulla Collatina per gli allenamenti ma, alla fine, fai decidere lui, l’aspirante professionista. «Io a dire il vero, papà, volevo smetterla con il calcio per dedicarmi solo allo studio». Tu cominci a sudare freddo, ma non capisci perché. Sarà colpa de ‘sto maledetto caldo...