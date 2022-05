Fidene, rapina in un appartamento: anziana immobilizzata e derubata di 10.000 euro da tre nordafricani

In tre, sono entrati nella casa di una anziana in zona Fidene a Roma, l'hanno immobilizzata e rapinata. È accaduto ieri sera poco dopo le 21 quando i malviventi, pare si tratti di tre nordafricani, sono entrati nell'abitazione della 69enne e, dopo averla immobilizzata, hanno cominciato a frugare nella casa. Indaffarati com'erano, non si sono accorti che la donna è riuscita a slegarsi e a fuggire. Quando hanno capito che avrebbe dato l'allarme, sono scappati portandosi dietro un bottino di circa 10mila euro in oggetti preziosi. Del caso se ne stanno occupando gli agenti della questura di Roma.