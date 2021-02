Festival Croffi, domani la cerimonia alla Balduina: tra i premiati Nancy Brilli e Sofia Bruscoli

Venerdì pomeriggio, 12 febbraio, dalle 14 alle 18,30, consegna dei premi dell'ultimo festival del cinema dei Castelli Romani, quarta edizione, che si è svolta in streaming a causa della pandemia a fine ottobre 2019. Non sarà un evento di gala nè sono previsti assembramenti ma ai premiati verrà consegnato il premio uno alla volta, pochi minuti, presso gli uffici della Stemo Production a via della Balduina 84 a Roma, tutto nel rispetto delle normative anti covid. Tra i premiati Nancy Brilli, Il Premio Oscar Gianni Quaranta, Andrea Roncato, Elisabetta Pellini, Maria Grazia Nazzari, Eliana Miglio, Marco Marzocca, Elisabetta Cavallotti, Sofia Bruscoli e tanti altri.

