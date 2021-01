Festa virtuale quest'anno per la vecchina con il naso lungo, il mento pronunciato e il vestito rattoppato che, come vuole la tradizione, vola in sella alla sua magica scopa per consegnare dolci e doni da mettere nelle calze dei bambini. Nell'anno del Covid e del distanziamento sociale anche la Befana però si adatta e corre ovunque, ma solo sul web. Digital show anche per la nona edizione de La Befana Festa del Poliziotto, promossa dalla Consap (Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia - segreteria provinciale di Roma) insieme a Oasi Park, organizzata da Gianluca Guerrisi, Danilo Melandri, in collaborazione con Nino Capobianco.

A porte chiuse, ieri pomeriggio, dal teatro di via Gorgia di Leontini, situato a Casal Palocco, una kermesse per il pubblico a casa che ha rallegrato di sorrisi, testimonianze, messaggi di speranza, condotta dall'attrice Daniela Fazzolari che ha dato il benvenuto ai numerosi personaggi dello spettacolo intervenuti in collegamento, tra i quali: Pippo Baudo, Fausto Leali, Jimmy Ghione, Moreno, Abba The Best, Lallo Circosta, Gabriele Marconi. Tra le imitazioni di Gigi Miseferi, che ha ricordato tanti protagonisti del teatro, del cinema, dello sport, anche un sentito omaggio alle Forze dell'Ordine da parte di Gigi D'Alessio: «Dobbiamo avere grande rispetto per i poliziotti perché danno la loro vita e sono devoti alla nostra sicurezza».

Mentre Al Bano si prenota per una perfomance dal vivo per il prossimo anno, ecco che arriva a sorpresa sul palcoscenico Valeria Marini, look nero e mascherina fashion trasparente tempestata di strass, seguita dal Mago Heldin che regala ai bambini una serie di divertenti trucchi. «La beneficenza aiuta il prossimo - sostiene l'illusionista- aiuta il prossimo e porta benessere a chi la esegue». Saluti telefonici anche dagli ex calciatori Stefano Tacconi, Aldo Serena e tanti altri. Abbracci nostalgici, rigorosamente virtuali, anche da Tony Santagata e Daniele Pecci. Nel gran finale interviene sul palco anche Gianfranco Phino per un mix di battute e gag, che lascia la parola al capo della Polizia Franco Gabrielli per un messaggio ricco di speranza e di buon auspicio per un anno migliore.



