​La Polizia festeggia al Colosseo il patrono San Michele Arcangelo

In occasione della vigilia della celebrazione di, alla presenza del Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese e del Capo della Polizia, Franco Gabrielli, la Polizia sceglie la musica quale strumento di aggregazione, legalità e cultura per rendere omaggio al proprio santo patrono, in un contesto storico e monumentale di estrema bellezza, patrimonio mondiale Unesco.Ad ospitare l’evento, infatti, che avrà inizio oggi a partire dalle ore 17.30, sullo sfondo del Colosseo, simbolo di Roma e dell'Italia, sarà il tempio di Venere e Roma. Saranno le note della storica banda della Polizia a ricordare la missione assolta quotidianamente con professionalità ed impegno da ogni singolo operatore per garantire il rispetto delle leggi, l’ordine e la sicurezza dei cittadini. Senza trascurare, peraltro, un’altra straordinaria funzione che è alta espressione di quella prossimità nella quale si traduce l’autentico senso del dovere delle donne e degli uomini della polizia di stato: il soccorso e l’assistenza pubblica. Tante, anche in quest’ambito, le storie d’amicizia, di grande solidarietà ed umanità scritte da questi servitori dello Stato. Da 70 anni il Santo Patrono, proclamato tale da Papa Pio XII il 29 settembre 1949, viene invocato e celebrato per continuare ad infondere la sua protezione ed il suo coraggio a poliziotte, poliziotti ma anche alle loro famiglie.Non mancheranno i festeggiamenti, nelle varie Questure del territorio nazionale, per il Family Day giunto alla sua quindicesima edizione, momento di gioiosa condivisione del senso e del valore dell’operato profuso con costanza dall’Istituzione. Al maestro Maurizio Billi il compito di scandire i vari momenti del ricco repertorio con la grande voce del tenore Francesco Grollo e l’intervento della talentuosa cantante e attrice Serena Autieri. A fare gli onori di casa, introducendo brani ed artisti, invece, una bravissima giornalista televisiva da sempre vicina alla Polizia di Stato, Paola Saluzzi. L’evento potrà essere seguito in diretta sulla pagina Facebook Polizia di Stato e sarà rilanciato anche dai canali social del Parco archeologico del Colosseo. Un pomeriggio di festa, che vuole essere un omaggio all’arte, ai sentimenti veri e sinceri, ai valori più autentici, alla storia e alle tradizioni, al senso di appartenenza che è alla base delle unioni forti e durature, come l’alleanza della Polizia di Stato con i cittadini d’Italia.