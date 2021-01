Roma, festa di matrimonio in un locale alla Magliana: multati 13 bengalesi

Avevano organizzato un pranzo all’interno di una tavola calda, le 13 persone, di nazionalità bengalese, trovate all’interno del locale alla Magliana. Arrivata la segnalazione alla Centrale Operativa, gli agenti della polizia locale dell’XI Gruppo Marconi, ieri, sono intervenuti presso l’attività, dove gli avventori si erano riuniti, consumando cibi e bevande all’interno, per festeggiare una coppia di connazionali che si erano uniti da poco in matrimonio, contravvenendo alla disposizioni per il contenimento del contagio. Per questo motivo tutti i commensali, oltre al titolare dell’esercizio, sono stati sanzionati e per il locale è stata disposta la chiusura di 5 giorni .

Le pattuglie del XIII Gruppo Aurelio, invece, sono dovuti intervenire in zona Valle Aurelia, per un assembramento segnalato presso un centro sociale. Una decina i ragazzi radunati all’interno del locale. Anche in questo caso sono scattate le contestazioni per mancato rispetto delle misure atte a tutelare la salute pubblica. Ulteriori accertamenti edilizi ed amministrativi sul centro sono tuttora in corso.

