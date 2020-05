«Roma abbraccia tutte le mamme. Oggi è la vostra festa, delle donne che lavorano, si prendono cura dei propri figli, affrontano le difficoltà con coraggio e determinazione, anche in questo periodo di emergenza. L'Italia ha bisogno di voi per ripartire». Così su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi in occasione della Festa della mamma.

