Roma, laboratori, incontri e arte: sulla Terrazza del Pincio è la festa dela Terra

Un villaggio per celebrare il pianeta con eventi, convegni, musica e street art. In occasione della Giornata della Terra che si celebra oggi in tutto il mondo, anche la città di Roma diventa protagonista con una settimana di eventi per festeggiare il pianeta e sensibilizzare sulla cultura del rispetto dell'ambiente. I festeggiamenti si aprono oggi con il tradizionale concerto per la Terra, un evento gratuito che vedrà sul palco Carmen Consoli, Marina Rei insieme a Paolo Benvegnù, Mirkoeilcane e Eva Pevarello. Sempre oggi sulla Terrazza del Pincio, con il progetto Street Earth 2030, gli street artist più importanti, tra cui Moby Dick e Maupal, si esibiranno in un live painting che rappresenterà i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile. Si aprirà, poi, da giovedì 25 a lunedì 29 aprile, il Villaggio della Terra, nella Terrazza del Pincio e al Galoppatoio di Villa Borghese. Cinque intere giornate di iniziative dedicate alla tutela del pianeta con attività che coinvolgeranno sia i grandi che i più piccoli, gli sportivi, le famiglie, gli studenti e gli esperti di ambiente e sostenibilità, con eventi di musica, scienza, sport, giochi, arte e informazione, con diversi Villaggi, dedicati a sport, bambini e ragazzi.



Ognuna delle cinque giornate sarà caratterizzata da uno speciale talk per approfondire gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite declinati nelle 5P della sostenibilità: Peace (25 aprile), Prosperity (26 aprile), Partnership (27 aprile), Planet (28 aprile), People (29 aprile). I cinque convegni si svolgeranno nell'area meeting. Sui temi dei 17 obiettivi (fame zero, povertà, parità di genere, diritto all'istruzione, tutela dei mari, pace, ecc) saranno allestite altrettante piazze multimediali dedicate ai singoli

Obiettivi mondiali

e animate dagli studenti universitari formati dall'Alta scuola per l'ambiente della Cattolica di Brescia. Tutte le attività ludiche ed educative, gli eventi culturali e i convegni saranno completamente gratuiti e aperti a tutti. Earth Day Italia, infine, con la collaborazione di Cinecittà World, presenta la rassegna «Il cinema per la Terra, i film che salveranno il mondo» per sensibilizzare il pubblico sulle tematiche ambientali e sull'attenzione alla tutela del pianeta, selezionati in collaborazione con Earth Day Italia, sede italiana dell' Earth Day Network di Washington. Il programma prevede il 23 aprile alle 16 la proiezione di Earth - Un giorno straordinario, il 24 aprile di Happy feet 2, il 29 aprile lo show Magicamente Plastica alle 12.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA