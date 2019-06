Festa della Repubblica, strade chiuse e deviazioni, il programma: Frecce Tricolori alle 11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strade chiuse dalla notte di sabato, ma anche decine di linee bus deviate. Oggi è il giorno della Festa della Repubblica e della tradizionale Rivista Militare che sfilerà per i Fori Imperiali. Transenne già dall'alba impediscono il passaggio su via dei Cerchi, viale delle Terme di Caracalla (tra piazzale Numa Pompilio e piazza di Porta Capena), via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via della Greca, via Ara Massima di Ercole, via del Circo Massimo, piazza Venezia, via Cesare Battisti, via IV Novembre, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità.LE CHIUSURESoltanto dalle 13.30, subito dopo la fine della cerimonia, le strade saranno progressivamente riaperte. Ma attenzione: via dei Fori Imperiali resterà chiusa per la pedonalizzazione festiva fino alle 24. Molte le linee bus deviate, mentre saranno chiuse le stazioni della Metro B Colosseo e Circo Massimo dalle 5.30 fino a cessate esigenze. Le fermate della metro più vicine sono Cavour (linea B), oppure Spagna (linea A).LA CERIMONIALa parata inizierà alle 10 e terminerà alle 11 quando le Frecce Tricolori solcheranno il cielo della Capitale. Come ogni anno il presidente della Repubblica, alle 9,15, deporrà una corona d'alloro all'Altare della Patria e alle 10 interverrà alla Rivista Militare ai Fori Imperiali, che si concluderà alle 11. Aperti al pubblico dalle 15 alle 19 i Giardini del Palazzo del Quirinale: si potrà entrare gratis e senza prenotazione. Per il quarto anno consecutivo saranno i sindaci ad aprire la parata: in 300 sfileranno in rappresentanza degli oltre ottomila Comuni italiani.I TRASPORTIAttenzione ai divieti di sosta. Dalle 4 sino alla fine dell'evento, sarà vietata la sosta in via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità e a partire dalle 7 sarà chiusa anche piazza Venezia, come via Cesare Battisti, via IV Novembre, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità. Sono 29 le linee Atac che cambiano percorso oggi: 3, C3, H, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 130F, 160, 170, 190F, 492, 628, 715, 716, 781, 916F.Durante la parata saranno temporaneamente soppressi i capolinea del trasporto pubblico di piazza Venezia, via del Teatro Marcello e piazzale Flavio Biondo.La parata finirà alle 11, ma ci vorranno ore prima che la viabilità torni alla normalità per consentire ai mezzi impiegati nella rassegna di tornare nei depositi e nelle caserme.C. R.