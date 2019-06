Roma, «Festa della musica 2019»: la fanfara dell’Arma in concerto domani ad Ostia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell’ambito del progetto denominato “Musica fuori centro”, il Ministero della Difesa ha collaborato con il Ministero dei Beni e le Attività Culturali per promuovere a livello nazionale, anche quest’anno, la Festa della Musica, con il coinvolgimento dei complessi musicali della Difesa. E così domani (21 giugno), solstizio d’estate, sarà il giorno in cui le bande e le fanfare delle Forze Armate saranno capillarmente coinvolte e andranno a esibirsi in tutta Italia, portando anche nelle periferie delle città una “benevola ventata di cultura”. Nei luoghi dove vive l’arte, la musica e la cultura, infatti, c’è sicuramente lo stimolo per una civile convivenza, in un clima di operosità e legalità.Anche Ostia quest’anno sarà coinvolta nel progetto con un concerto della Fanfara della Scuola Allievi Carabinieri di Roma, che si esibirà alle ore 11.30, prima in piazza dei Ravennati (nei pressi del Pontile di Ostia) per poi spostarsi a piedi alla vicina area pedonale di piazza Anco Marzio, dove terminerà l’esibizione, musicando il repertorio che spazia dalle marce sinfoniche e militari alla musica lirica sinfonica e contemporanea.La Fanfara, diretta dal Maresciallo Maggiore Danilo Di Silvestro è composta da 44 musicisti in uniforme, è solita esibirsi in occasione di cerimonie militari, ricorrenze e numerose altre manifestazioni. «La cittadinanza tutta e i vacanzieri che soggiornano sul litorale sono invitati a partecipare numerosi all’evento musicale».