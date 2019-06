Turandot e note pop: all'aeroporto di Fiumicino è Festa della musica

Giornata di musica e di intrattenimento oggi per i passeggeri del Leonardo da Vinci di Fiumicino. La società di gestione Aeroporti di Roma, in collaborazione con l'Accademia di Santa Cecilia e l'Europa InCanto Orchestra, ha organizzato una kermesse non-stop di spettacoli all'interno dei Terminal per celebrare la Festa della Musica, iniziativa del Mibact che ricorre ogni anno il 21 giugno su tutto il territorio nazionale. Nella hall del Terminal 3, un gruppo di 85 bambini, accompagnati dai 13 musicisti della «Europa InCanto Orchestra2», ha intonato «Nessun dorma» e alcuni tra i più celebri brani tratti dalla Turandot di Puccini. Il progetto di Europa in Canto è nato per diffondere la conoscenza e la passione per la musica a docenti e studenti delle scuole medie e superiori, anche attraverso il linguaggio dei segni. Nel primo pomeriggio al molo B del Terminal 1, si è esibito l'ensemble Voci italiane dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con il concerto «Opera, canzone, melodia», che ha proposto ai passeggeri brani della grande tradizione operistica affiancati a brani della melodia napoletana. L'esibizione fa parte della rassegna «Santa Cecilia al volo», progetto di partnership che lega da quattro anni l'Accademia e Adr. Al molo D del Terminal 1, infine, una folla di passeggeri si è riunita ed ha applaudito a più riprese l'esibizione di Sherol Dos Santos, cantante italiana, di origine capoverdiana. L'artista, reduce da X Factor ha cantato l'inedito scritto per lei da Manuel Agnelli «Non ti avevo ma ti ho perso» e brani come «La voce del silenzio», oltre che soul, di Carole King,Whitney Houston, Leonard Cohen, Anastacia e Michael Jackson.

È per la terza edizione consecutiva che l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, Assaeroporti e le società di gestione aeroportuale italiane aderiscono alla Festa della Musica, evento internazionale promosso nel nostro Paese dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dall'Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica, dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e dalla Siae, in collaborazione con molti altri enti e associazioni culturali.

