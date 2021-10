Festa del Cinema di Roma dal 14 al 24 ottobre. La conferenza di presentazione Diretta

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 12:03 - Ultimo aggiornamento: 12:04

Oggi prende il via ufficialmente la Festa del Cinema di Roma. L'edizione si terrà dal 14 al 24 ottobre 2021 all'Auditorium Parco della Musica, ma già oggi è in programma la conferenza di presentazione dell'evento, che poi di atto coinvolgerà altri luoghi e realtà culturali della capitale. Ma la struttura di Renzo Piano, neanche a dirlo, sarà l'epicentro della manifestazione, con i 1300 mq del viale che conduce alla Cavea che saranno trasformati in uno dei più grandi red carpet al mondo.

APPROFONDIMENTI TURISMO CAPITALE Turismo Roma, da Trinità dei Monti a via Veneto: la... ROMA Roma, riapre lo storico cinema Troisi

I film e i biglietti

La Festa del Cinema di Roma è riconosciuta ufficialmente dalla FIAPF (Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films). Il programma ospiterà proiezioni in anteprima, incontri ravvicinati con autori e attori del mondo del cinema, dello spettacolo e della cultura, retrospettive e omaggi dedicati ai più celebri maestri del cinema mondiale, convegni e dibattiti per approfondire aspetti tecnici, artistici e produttivi legati alla sfera dell’audiovisivo, mostre e installazioni fra l’Auditorium e il resto della città.

Roma, al via il “Pigneto Film Festival”: titoli, autori e appuntamenti

I film della Selezione Ufficiale concorrono all’assegnazione del Premio del Pubblico FS. Una parte del programma sarà visibile attraverso la piattaforma Digital RFF. Accanto alla Festa, come sezione autonoma e parallela, Alice nella città organizzerà, secondo un proprio regolamento, una rassegna di film rivolti alle giovani generazioni.

La natura della Festa del Cinema è nella sintesi tra una programmazione di qualità e una fruizione popolare: il pubblico, al quale sono rivolti la stragrande maggioranza degli eventi in programma, gioca la parte del protagonista. Particolare attenzione è dedicata alla politica dei prezzi che prevede anche la presenza di numerosi eventi a ingresso gratuito. La biglietteria aprirà una settimana circa prima dell’inizio della Festa e sarà attiva per tutta la durata della manifestazione. Una serie di convenzioni renderà più immediata e coinvolgente l’esperienza alla Festa del Cinema.

L'organizzazione

La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma grazie al supporto dei Soci Fondatori, del Main Partner, BNL Gruppo BNP Paribas e dei numerosi partner che ogni anno scelgono di sostenere la Festa del Cinema partecipando attivamente alla costruzione dell’evento: una testimonianza dell’attenzione che le aziende hanno nel sostenere la missione e i valori della Fondazione. Direttore artistico della Festa del Cinema di Roma è Antonio Monda, scrittore, docente universitario e curatore di celebri retrospettive presso le più prestigiose istituzioni culturali americane. Nel suo lavoro, Monda è affiancato da un Comitato di Selezione composto da Richard Peña, Giovanna Fulvi, Alberto Crespi, Francesco Zippel, Valerio Carocci. Mario Sesti è il responsabile delle Retrospettive. Le passate edizioni hanno visto partecipare alla Festa numerosi protagonisti del cinema mondiale. Molti film presentati hanno ricevuto i massimi riconoscimenti, come gli Oscar e i Golden Globe, i più noti premi del cinema europeo, come gli European Film Awards, i César e i Goya, e di quello italiano, dal David di Donatello ai Nastri d’Argento.