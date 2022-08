Lunedì 15 Agosto 2022, 07:27

Pochi bar e ristoranti aperti, concentrati soprattutto nel centro storico, e quasi nessun negozio disponibile, a parte i supermercati - che però potrebbero essere aperti soltanto di mattina - e alcuni esercizi dei centri commerciali. Ma anche a Ferragosto i (non pochi) romani rimasti in città avranno diverse opportunità da sfruttare. L’offerta propone concerti, visite guidate, aperture straordinarie di monumenti, proiezioni gratuite di film, pranzi di gruppo e spettacoli, fino al Bioparco. Regolari, ma con orari festivi i trasporti pubblici. E ci saranno anche iniziative per gli anziani: come il pranzo di Ferragosto nel XII Municipio: «Organizziamo oggi la festa sia nel centro anziani Malagrotta in via Aurelia, sia nella parrocchia Regina Pacis di via Maurizio Quadrio - dice Fabio Bomarsi, assessore municipale alle politiche sociali - Ringrazio il parroco, i volontari e i vincenziani: come Municipio abbiamo da sempre una attenzione particolare al tema degli anziani, siamo stati ben lieti di aderire al progetto del Comune».



Supermercati chiusi nel pomeriggio

Oggi sarà difficile trovare negozi aperti, soprattutto fuori dal centro storico. Fanno eccezione alcuni punti vendita aperti all’interno dei centri commerciali e i supermercati sono quasi tutti aperti, anche in periferia, ma la maggior parte chiuderà intorno alle 14. Per quanto riguarda le farmacie, il 20 per cento sarà regolarmente aperto, con orario diurno e notturno, seguendo i turni festivi. Più difficile trovare artigiani disponibili, per i quali conviene affidarsi ai numeri di pronto intervento.

Pranzi e cene, in Centro più alternative

Oggi resterà aperto poco più di un terzo, tra i quasi quattromila pubblici esercizi (bar e ristoranti) della Capitale. «Buona parte dei locali aperti sono concentrati nel centro storico - spiega Claudio Pica, leader romano di Fiepet-Confesercenti - Una percentuale assolutamente adeguata al numero di persone in città». Litorale a parte, sarà più facile pranzare a Campo de’ Fiori, Trastevere o nei pressi di piazza Navona. Lo stesso tra Pigneto, Appio Latino e Ponte Milvio.

Eventi, musei e concerti

Tanti gli spettacoli ed eventi culturali: dal Circo Massimo al Tor Bella Monaca Teatro Festival. Si troveranno artisti di strada, clown e magia nelle zone pedonali di via dei Cerchi e via dei Fori Imperiali. Il Ferragosto si può passare al Bioparco, aperto fino alle 19, oppure nelle arene cinematografiche a ingresso gratuito. Apertura straordinaria di Palazzo Barberini, dove si può visitare la mostra sulla Disney. Aperti anche Palazzo delle Esposizioni, Macro e Mattatoio.

Metro B e C, orario regolare fino alle 23.30

Normale orario festivo per la rete del trasporto pubblico romano. Le prime e ultime corse delle metro B e C sono in programma rispettivamente alle 5,30 e alle 23,30. Sulla linea, invece, A l’ultima corsa sarà alle 21, per i lavori di manutenzione straordinaria: in strada i bus sostitutivi. Potenziata la linea 07, che percorre la Litoranea e collega la stazione Colombo a Torvaianica, con fermate vicino agli stabilimenti e ai “cancelli”.