Roma, fermato per spaccio gli trovano in casa 180 chili di “botti”: denunciato

A Cerveteri, i carabinieri della stazione locale hanno denunciato un 61enne sorpreso a spacciare una dose di cocaina ad un giovane del posto. Fermato il pusher, hanno perquisito la sua abitazione, dove hanno rinvenuto e sequestrato altre dosi di cocaina e il materiale per il confezionamento. Ma non solo. I militari hanno trovato anche 180 chili di «botti» confezionati in varie tipologie di fuochi d’artificio e giochi pirici illegalmente detenuti, il tutto sequestrato. Il 61enne quindi è stato denunciato anche per il reato di fabbricazione e commercio abusivi di materiali esplodenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA