Prima Porta, fermato un sessantenne italiano trovato con 500 dosi di cocaina

I carabinieri delle stazioni Roma Prima Porta e Casalotti hanno arrestato 2 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Da tempo impegnati nell’attività di contrasto al traffico di droga nelle zone di Roma nord, i militari sono riusciti ad arrivare ad un 66enne italiano che, fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di circa 500 dosi di cocaina in un sacchetto che nascondeva sotto il sedile della autovettura. L’arrestato è stato portato in carcere a “Regina Coeli”.Durante un posto di controllo, invece, i carabinieri hanno fermato un 37enne italiano trovato in possesso di alcuni grammi di hashish e marijuana già suddivisi in dosi e pronti alla vendita. La successiva perquisizione a casa dell’uomo ha permesso di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente nascosta in vari ambienti all’interno dell’abitazione. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.