Roma, due ventenni fermati per una canna: i carabinieri trovano nelle loro case 600 grammi di marijuana

Traditi da una “canna” sono incappati nei controlli dei Carabinieri che li hanno arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In manette sono finiti un 23enne e un 20enne, entrambi romani. Ieri sera, i carabinieri della Stazione Roma Ponte Milvio hanno sorpreso in via Ronciglione i due a fumare uno spinello e li hanno fermati per un controllo. Nelle loro tasche sono state trovate alcune cartine e tracce di stupefacente. Recuperata anche la chiave della loro auto, parcheggiata poco distante, i Carabinieri hanno recuperato una busta di plastica con 140 g di marijuana. A seguito della scoperta, i militari hanno deciso di perquisire anche le rispettive abitazioni, trovando anche qui altre dosi: 460 g della stessa sostanza stupefacente, materiale utile per il confezionamento in dosi e 1.380 euro, in banconote di piccolo taglio. Gli arrestati, in attesa del rito direttissimo, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

