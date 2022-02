Il professore Ferdinando Stirati del liceo Augusto star di Youtube: le videolezioni fanno record di visulizzazioni

Dalla cattedra a Youtube. Ferdinando Stirati, ex-professore di Latino e Greco al Liceo Augusto di Roma oggi è in pensione ma non ha perso l'amore per la scuola. E così con il supporto del nipote Leone ha aperto un canale Youtube "Prof. Stirati". Il successo è stato inaspettato: le 18 video-lezioni del prof romano hanno raggiunto oltre 19.000 visualizzazioni e aiutano centinaia di ragazzi a superare compiti in classe ed esami. Numeri importanti se consideriamo che si tratta di temi complessi, dalla tragedia greca di Euripide fino alle guerre mondiali o anche argomenti delicati e curiosi come l'adolescenza nelle diverse epoche storiche.

APPROFONDIMENTI SOCIETà Vdeo UMBRIA Iscrizioni a scuola SULMONA No vax, l'annuncio choc dell'insegnante NUOVE REGOLE Scuola, corsa al test per il rientro. I presidi: «Senza si...

Dal banco alla cattedra al Liceo Augusto

Ferdinando Stirati ha quasi 80 anni ed è una vera istituzione al Liceo Augusto a Roma, dove è stato sia studente che professore per 20 anni e dove hanno studiato anche le sue figlie. Amato da tutti gli studenti, ex-vicepreside non ha mai voluto allontanarsi dalla scuola, e nel 1987 ha fondato l'associazione ex alunni del liceo con cui organizza iniziative e incontri.

L'idea delle video-lezioni

L'idea delle video lezioni è nata per caso. Uno dei suoi nipoti studia al liceo internazionale Albert Einstein di Berlino e lì il preside lo aveva invitato più volte a tenere delle lezioni in Italiano lo scorso anno. Da quell'esperienza si è sviluppato il progetto di creare un canale Youtube dove inserire le videolezioni, per renderle fruibili a tutti. Così con l'aiuto del nipote Leone, durante il lockdown il "Prof. Stirati" ha pubblicato i suoi primi video. Oggi ci sono ben 18 lezioni nel suo canale: quattro sulla Tragedia Greca (Eschilo, Sofocle, Euripide) tre sulla Commedia Greca di Aristofane, una su Ovidio, tre sull’adolescenza e sulle grandi pedagogiste, e sette sulle due guerre mondiali. Tra le più seguite quella su Eurpide con 4025 visualizzazioni. Sotto ha già decine di commenti e fan appassionati che lo seguono, tra alunni di ieri, che ricordano le sue lezioni a Roma e studenti di oggi, che lo ringraziano per l'aiuto ricevuto.