Fase 2 Roma, assalto al mare: agenti in spiaggia e in strada blocchi a imbuto

Fuga dalla città. È il film che Prefettura e Questura temono vada in onda nel week-end, con tanto di assalto alle località del litorale e dei Castelli. Dopo due mesi di quarantena chiusi in casa, complice il sole e la temperatura mite, in tanti potrebbero essere tentati di raggiungere mare e laghi per una passeggiata o un aperitivo da asporto, consumato on the road. Non solo. Molti potrebbero approfittarne per riaprire le seconde case dove, stando all'ultimo decreto anti-Covid, non si può comunque soggiornare: è consentito solo verificarne le condizioni di manutenzione per poi fare rientro al proprio domicilio nella stessa giornata. Per questo la Municipale replicherà su alcune grandi arterie in uscita da Roma i posti di blocco a imbuto già visti nella Fase 1 del lockdown: gli agenti fermeranno auto e moto una a una, chiederanno il motivo del viaggio per poi demandare verifiche più approfondite agli uffici se sarà ritenuto necessario. In campo solo tra sabato e domenica ci saranno 2.300 caschi bianchi. Controlli alle stazioni anche da parte della Polfer e della Stradale sul Gra e ai caselli autostradali.

I PROVVEDIMENTI

Il piano per evitare gli assembramenti è stato approntato ieri con una ordinanza ad hoc dal Questore Carmine Esposito al termine del confronto in videoconferenza con la prefetta Gerarda Pantalone e i vertici del Comando provinciale dei carabinieri, della Finanza e della Polizia locale in sede di Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico. Non ci sarà da stupirsi se, una volta raggiunto il litorale, da Ostia a Civitavecchia, da Torvaianica fino ad Anzio e Nettuno, si troveranno i poliziotti sul bagnasciuga pronti respingere chiunque provi a mettere piede sulla sabbia. Alcuni agenti saranno anche in mare, insieme con la Capitaneria di Porto, a bordo degli acqua-scooter. Nel X Municipio l'accesso in spiaggia è vietato con ordinanda della sindaca Virginia Raggi fino al 17 maggio.

BIKERS

Si teme che già da oggi, ma soprattutto nel weekend, si ripetano le scene di domenica 8 marzo quando, alla vigilia del decreto Conte che ha esteso il lockdown in tutto il Paese, migliaia di romani avevano affollato il Lido. Polizia e carabinieri rafforzeranno in queste ore la loro presenza a Ostia come ai Castelli. A pattugliare ci saranno agenti in bicicletta, pattuglie appiedate, nella pineta e nelle aree verdi anche militari a cavallo. Ai controlli dei vigili urbani si aggiungeranno quelli delle forze dell'ordine lungo alcune delle principali arterie, come l'Aurelia, la Pontina, la via del Mare, la Magliana verso Fiumicino e la Colombo, solo per citarne alcune. Gli spostamenti dei romani saranno vigilati dall'alto dall'elicottero.

L'altra domenica quattro giovani, tre di Fiumicino e uno di Roma, erano stati sorpresi mentre facevano il bagno in mare: a tutti era stata contestata l'infrazione. Le multe per chi viola le disposizioni del decreto anti-Covid sono salate: partono da un minimo di 400 euro, maggiorato a 530 euro se si viene sorpresi in auto o sui mezzi pubblici: il verbale può arrivare fino a tremila euro.

