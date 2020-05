Fase 2 Roma, negozianti del centro protestano a piazza di Spagna: «Siamo dissanguati»

Roma «Senza aiuti non riapriamo, meglio aiutare le imprese che continuare a puntare tutto sul reddito di cittadinanza». Oltre un centinaio di negozianti del centro stamattina hanno protestato sulla scalinata di piazza di Spagna per accendere un faro sulla crisi che sta colpendo con violenza le imprese del commercio. Mascherine, guanti e megafono. I commercianti sono usciti in strada a manifestare. A prendere la parola Daniele Raccah, titolare di 120 punti vendita del marchio di abbigliamento Dan John a Roma. Il coronavirus ha messo in ginocchio la rete dei negozi cittadini e questa è la prima protesta in centro storico.

Virus, riaperture di parrucchieri e negozi: orari e distanze: ecco cosa non si potrà fare

«Chiediamo la decontribuzione per i dipendenti altrimenti dovremo licenziare: insieme a loro abbiamo costruito imprese forti: piuttosto che cassa integrazione o reddito di cittadinanza presumo che sarà meglio finanziare le imprese, chiediamo un aiuto sui finanziamenti bancari, ci sono degli intoppi, e poi chiediamo un supporto per la sanificazione dei negozi: non sappiamo come operarla: si rischia di spendere centinaia di migliaia di euro senza sapere se si è eseguita bene. Infine: tenete aperte le Ztl perché i turisti non ci sono più e le persone devono poter entrare in centro», ha detto Raccah.

Quattro metri quadri per ogni cliente e menù digitali: le regole per i ristoranti

© RIPRODUZIONE RISERVATA