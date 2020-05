Virus, in provincia di Roma trenta comuni senza Covid: la mappa dei paesi immuni

Per la prima volta dal 12 marzo il Lazio è sceso sotto i 50 nuovi positivi in un giorno: ieri i nuovi casi registrati sono stati 39 (di cui 19 nella città di Roma, uno in provincia di Latina, zero a Rieti, Frosinone e Viterbo) con un trend di crescita allo 0,5%. E nelle ultime 24 ore i guariti nella regione sono stati 119, il triplo quindi dei contagiati. Cinque i morti. Da inizio emergenza quella di ieri è dunque una giornata da segnare sul calendario: mai così pochi positivi accertati (il 4 maggio erano stati 38 ma in quell'occasione il dato era più basso perché calcolato dopo il ponte del primo, quando i tamponi fatti sono di meno). Nel Lazio ad oggi si contano in totale 7.034 pazienti infettati dal virus (4.348 quelli attualmente positivi), 2.143 guariti, 543 morti. Sono 1.291 i pazienti ricoverati con sintomi, 89 in terapia intensiva, 2.968 in quarantena a casa.

IL REPORT

Tra i 121 Comuni della provincia di Roma, stando ai dati del Servizio Regionale per la Sorveglianza delle Malattie infettive, attualmente ci sono 31 oasi felici. Un gruppo di Comuni per lo più piccoli, molti borghi, immuni dal virus. Nei quali non si conta nessun contagiato. Nei più grandi, Bellegra e Poli, ci vivono in totale 2.818 e 2.340 persone. Gli altri, per lo più nella fascia ad Est della Capitale, vanno da Montelanico a Gavignano, da Montorio ad Arsoli, da Gerano a Nazzano. Più a Nord Magliano e Ponzano. Tutti insieme questi Comuni sono abitati da 31.030 anime. In alcuni casi qualche cittadino è risultato positivo, ma è poi guarito.

In un altro gruppo di paesi (da Affile a Vallepietra) c'è un solo caso positivo. A Segni e Castel Madama (9.134 e 7.338 residenti), i casi registrati sono due. Particolare anche il caso di Rignano Flaminio: 10.391 residenti, 3 contagiati. Nerola, Rocca di Papa e Campagnano sono stati per zona rossa, ma ne sono usciti e adesso contano 13, 83 e 80 positivi. Nella non felice classifica, oltre ovviamente la Capitale con i suoi 2.562 contagiati, ci sono i Comuni più grossi: Grottaferrata 84, Civitavecchia 259, Velletri 58, Anzio 59, Albano 60, Marino 67, Guidonia 77 e via via a scendere gli altri.

Ieri intanto Tar del Lazio ha sospeso la nota con la quale il 6 aprile la Regione, limitando il diritto di prescrizione dei farmaci dei medici di base, richiede l'accertamento di positività per la somministrazione delle molecole di idrossiclorochina, clorochina e altre contenute nel ricorso di alcuni medici. E grazie a una maxi donazione da un milione di euro della Camera di Commercio di Roma in favore dell'Istituto Spallanzani per sostenere la ricerca nella lotta al Covid-19 nascerà nei prossimi mesi una piattaforma di valutazione dei farmaci sperimentali con dati clinici, genetici ed epidemiologici.

